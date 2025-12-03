Uzņēmumu katalogs
Yext
Yext Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) Algas

Mediānā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) atlīdzības pakete Yext kopā ir $115K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Yext kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Yext
Analyst
New York, NY
Kopā gadā
$115K
Līmenis
Analyst
Pamatalga
$110K
Stock (/yr)
$5K
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Yext?
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Yext uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai Yext, ir gada kopējā atlīdzība $140,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Yext Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai, ir $95,000.

