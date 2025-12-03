Uzņēmumu katalogs
YCH Group
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Projektu menedžeris

  • Visas Projektu menedžeris algas

YCH Group Projektu menedžeris Algas

Vidējā Projektu menedžeris kopējā atlīdzība in Indonesia YCH Group svārstās no IDR 296.03M līdz IDR 429.6M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu YCH Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Projektu menedžeris datis par YCH Group lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā YCH Group?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Projektu menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu menedžeris pozīcijai YCH Group in Indonesia, ir gada kopējā atlīdzība IDR 429,604,673. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots YCH Group Projektu menedžeris pozīcijai in Indonesia, ir IDR 296,030,110.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta YCH Group

Saistītie uzņēmumi

  • Microsoft
  • PayPal
  • Snap
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ych-group/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.