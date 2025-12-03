Uzņēmumu katalogs
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Mehānikas inženieris Algas

Vidējā Mehānikas inženieris kopējā atlīdzība in United States Yanfeng Automotive Interiors svārstās no $67.2K līdz $92K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Yanfeng Automotive Interiors kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$72.8K - $86.4K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Yanfeng Automotive Interiors?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Yanfeng Automotive Interiors in United States, ir gada kopējā atlīdzība $92,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Yanfeng Automotive Interiors Mehānikas inženieris pozīcijai in United States, ir $67,200.

