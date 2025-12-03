Uzņēmumu katalogs
Y&L Consulting
Y&L Consulting Programmatūras inženieris Algas

Vidējā Programmatūras inženieris kopējā atlīdzība in Romania Y&L Consulting svārstās no RON 59.4K līdz RON 84.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Y&L Consulting kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$15.3K - $18.1K
Romania
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Y&L Consulting?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Y&L Consulting in Romania, ir gada kopējā atlīdzība RON 84,345. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Y&L Consulting Programmatūras inženieris pozīcijai in Romania, ir RON 59,408.

