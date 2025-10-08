Uzņēmumu katalogs
Yandex
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Yandex Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris Algas

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris atlīdzība in Russia Yandex svārstās no RUB 1.62M year G14 līmenim līdz RUB 4.84M year G17 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Russia pakete kopā ir RUB 2.59M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Yandex kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
G14
(Iesācēju līmenis)
RUB 1.62M
RUB 1.58M
RUB 20.7K
RUB 22.5K
G15
RUB 2.37M
RUB 2.14M
RUB 0
RUB 226K
G16
RUB 3.45M
RUB 3.01M
RUB 2.3K
RUB 439K
G17
RUB 4.84M
RUB 4.43M
RUB 0
RUB 414K
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

RUB 13.46M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam RUB 2.52M+ (dažreiz RUB 25.23M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Yandex uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris pozīcijai Yandex in Russia, ir gada kopējā atlīdzība RUB 4,843,762. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Yandex Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris pozīcijai in Russia, ir RUB 2,327,392.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Yandex

Saistītie uzņēmumi

  • InvestCloud
  • Cashfree
  • Xendit
  • PayU
  • Q4
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi