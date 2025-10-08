Mašīnmācīšanās inženieris atlīdzība in Russia Yandex svārstās no RUB 1.5M year G14 līmenim līdz RUB 5.27M year G17 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Yandex kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
G14
RUB 1.5M
RUB 1.41M
RUB 0
RUB 86.7K
G15
RUB 2.87M
RUB 2.63M
RUB 40.6K
RUB 202K
G16
RUB 4.28M
RUB 3.8M
RUB 111K
RUB 369K
G17
RUB 5.27M
RUB 4.53M
RUB 0
RUB 744K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Yandex uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.