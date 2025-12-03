Uzņēmumu katalogs
Yadro
Yadro Risinājumu arhitekts Algas

Vidējā Risinājumu arhitekts kopējā atlīdzība in Russia Yadro svārstās no RUB 7.95M līdz RUB 11.29M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Yadro kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$116K - $137K
Russia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$102K$116K$137K$145K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Yadro?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai Yadro in Russia, ir gada kopējā atlīdzība RUB 11,285,277. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Yadro Risinājumu arhitekts pozīcijai in Russia, ir RUB 7,948,760.

Citi resursi

