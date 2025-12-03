Uzņēmumu katalogs
Yadro
Yadro Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Russia pakete Yadro kopā ir RUB 3.33M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Yadro kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Yadro
Backend Software Engineer
Saint Petersburg, SP, Russia
Kopā gadā
$42.6K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$42.6K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Yadro?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Yadro in Russia, ir gada kopējā atlīdzība RUB 5,285,493. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Yadro Programmatūras inženieris pozīcijai in Russia, ir RUB 3,331,825.

