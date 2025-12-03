Uzņēmumu katalogs
Y Combinator
Y Combinator Programmatūras inženieris Algas

Vidējā Programmatūras inženieris kopējā atlīdzība in Singapore Y Combinator svārstās no SGD 170K līdz SGD 242K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Y Combinator kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$150K - $177K
Singapore
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$132K$150K$177K$187K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Y Combinator in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 241,917. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Y Combinator Programmatūras inženieris pozīcijai in Singapore, ir SGD 170,394.

