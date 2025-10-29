Uzņēmumu katalogs
Xperi
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

Xperi Datu zinātnieks Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xperi kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€62.2K - €73.2K
Ireland
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€58K€62.2K€73.2K€80.8K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 1 vēl Datu zinātnieks dati par Xperi lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Xperi uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Xperi in Ireland, ir gada kopējā atlīdzība €80,825. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Xperi Datu zinātnieks pozīcijai in Ireland, ir €58,029.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Xperi

Saistītie uzņēmumi

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi