XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Produkta dizaineris Algas

Vidējā Produkta dizaineris kopējā atlīdzība in United States XPENG Motors 小鹏汽车 svārstās no $90.3K līdz $128K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu XPENG Motors 小鹏汽车 kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$103K - $122K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$90.3K$103K$122K$128K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai XPENG Motors 小鹏汽车 in United States, ir gada kopējā atlīdzība $128,256. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots XPENG Motors 小鹏汽车 Produkta dizaineris pozīcijai in United States, ir $90,337.

