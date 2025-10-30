Uzņēmumu katalogs
XPENG Motors 小鹏汽车
Vidējā Aparatūras inženieris kopējā atlīdzība in China XPENG Motors 小鹏汽车 svārstās no CN¥245K līdz CN¥348K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu XPENG Motors 小鹏汽车 kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CN¥279K - CN¥330K
China
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai XPENG Motors 小鹏汽车 in China, ir gada kopējā atlīdzība CN¥348,473. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots XPENG Motors 小鹏汽车 Aparatūras inženieris pozīcijai in China, ir CN¥245,446.

Citi resursi