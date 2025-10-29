Uzņēmumu katalogs
XP
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

XP Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Brazil pakete XP kopā ir R$112K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu XP kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Kopā gadā
R$112K
Līmenis
L3
Pamatalga
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Bonuss
R$32.8K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā XP?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai XP in Brazil, ir gada kopējā atlīdzība R$340,295. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots XP Programmatūras inženieris pozīcijai in Brazil, ir R$115,363.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta XP

Saistītie uzņēmumi

  • Square
  • Apple
  • DoorDash
  • Google
  • SoFi
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi