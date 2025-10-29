Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Xilinx svārstās no $153K year E3 līmenim līdz $362K year E8 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $280K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xilinx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Xilinx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)