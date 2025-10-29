Uzņēmumu katalogs
Xilinx
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Aparatūras inženieris

  • Visas Aparatūras inženieris algas

Xilinx Aparatūras inženieris Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xilinx kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mums nepieciešami tikai 4 vēl Aparatūras inženieris datis par Xilinx lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Xilinx uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Aparatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Xilinx in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība $90,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Xilinx Aparatūras inženieris pozīcijai in Taiwan, ir $90,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Xilinx

Saistītie uzņēmumi

  • Intel
  • Marvell
  • CDW
  • OmniVision Technologies
  • Lattice Semiconductor
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi