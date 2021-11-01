Uzņēmumu katalogs
Xiaomi
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Xiaomi Algas

Xiaomi algas svārstās no $19,587 kopējā atlīdzībā gadā Kiberdrošības analītiķis zemākajā līmenī līdz $522,375 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Xiaomi. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $43.6K
Grāmatvedis
$49.8K
Biznesa operāciju vadītājs
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Biznesa attīstība
$106K
Klientu apkalpošana
$24.1K
Aparatūras inženieris
$56.5K
Mārketings
$197K
Produkta vadītājs
$69.8K
Projektu vadītājs
$45.3K
Pārdošana
$51.3K
Kiberdrošības analītiķis
$19.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$522K
Risinājumu arhitekts
$236K
Tehnisko programmu vadītājs
$47.1K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

The highest paying role reported at Xiaomi is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $522,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Xiaomi is $53,899.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Xiaomi

Saistītie uzņēmumi

  • Kwai
  • Truecaller
  • AT&T
  • Grab
  • Sprint
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi