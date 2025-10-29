Uzņēmumu katalogs
Xero
Xero Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in Canada pakete Xero kopā ir CA$201K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xero kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$201K
Līmenis
Pamatalga
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Xero?
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Xero uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Xero in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$232,790. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Xero Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Canada, ir CA$200,610.

Citi resursi