Xero
Xero Pārdošana Algas

Vidējā Pārdošana kopējā atlīdzība in Singapore Xero svārstās no SGD 99.1K līdz SGD 135K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xero kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Xero uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Xero in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 135,199. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Xero Pārdošana pozīcijai in Singapore, ir SGD 99,068.

