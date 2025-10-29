Uzņēmumu katalogs
Xero
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Personāla atlases speciālists

  • Visas Personāla atlases speciālists algas

Xero Personāla atlases speciālists Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xero kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

A$110K - A$128K
Australia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
A$97.2KA$110KA$128KA$141K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 1 vēl Personāla atlases speciālists dati par Xero lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Xero uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Personāla atlases speciālists piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Xero in Australia, ir gada kopējā atlīdzība A$141,024. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Xero Personāla atlases speciālists pozīcijai in Australia, ir A$97,176.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Xero

Saistītie uzņēmumi

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi