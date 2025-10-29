Uzņēmumu katalogs
Xero
  • Algas
  • Produkta menedžeris

  • Visas Produkta menedžeris algas

Xero Produkta menedžeris Algas

Produkta menedžeris atlīdzība in New Zealand Xero svārstās no NZ$148K year Product Manager līmenim līdz NZ$201K year Lead Product Manager līmenim. Mediānā year atlīdzības in New Zealand pakete kopā ir NZ$158K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Xero kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Xero uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Xero in New Zealand, ir gada kopējā atlīdzība NZ$200,960. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Xero Produkta menedžeris pozīcijai in New Zealand, ir NZ$157,200.

