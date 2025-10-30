Uzņēmumu katalogs
X-Team
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Brazil pakete X-Team kopā ir R$542K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu X-Team kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/30/2025

Mediānais pakete
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Kopā gadā
R$542K
Līmenis
Senior
Pamatalga
R$528K
Stock (/yr)
R$0
Bonuss
R$13.8K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai X-Team in Brazil, ir gada kopējā atlīdzība R$620,550. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots X-Team Programmatūras inženieris pozīcijai in Brazil, ir R$543,326.

