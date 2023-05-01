Uzņēmumu katalogs
Wrk Algas

Wrk algas svārstās no $69,589 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $109,065 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Wrk. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Biznesa analītiķis
$69.6K
Produkta dizainers
$101K
Pārdošana
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programmatūras inženieris
$73.3K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$109K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Wrk, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $109,065. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Wrk, ir $88,150.

Citi resursi