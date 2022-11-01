Uzņēmumu katalogs
Wrapbook
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Wrapbook Algas

Wrapbook algas svārstās no $106,788 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $234,600 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Wrapbook. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $145K
Mārketings
$178K
Produkta vadītājs
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Pārdošana
$107K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$235K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Wrapbook uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Wrapbook, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $234,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Wrapbook, ir $145,348.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Wrapbook

Saistītie uzņēmumi

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Stripe
  • Apple
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi