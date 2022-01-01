Uzņēmumu katalogs
WP Engine Algas

WP Engine algas svārstās no $41,790 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $230,145 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem WP Engine. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $144K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $179K
Biznesa analītiķis
$84.6K

Cilvēkresursi
$189K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$41.8K
Produkta dizainers
$100K
Produkta vadītājs
$230K
Personāla atlases speciālists
$121K
Pārdošana
$61.2K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots WP Engine, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $230,145. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots WP Engine, ir $120,600.

Citi resursi