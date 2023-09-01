Uzņēmumu katalogs
Woundtech
Woundtech Algas

Woundtech algas svārstās no $5,213 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $203,975 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Woundtech. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Biznesa attīstība
$204K
Klientu apkalpošana
$5.2K
Programmu vadītājs
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Woundtech, ir Biznesa attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $203,975. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Woundtech, ir $189,050.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Woundtech

