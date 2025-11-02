Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Workday svārstās no $139K year P1 līmenim līdz $579K year P6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $265K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Workday kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Workday uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
