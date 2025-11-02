Uzņēmumu katalogs
Workday
Workday Kiberdrošības analītiķis Algas

Kiberdrošības analītiķis atlīdzība Workday svārstās no $194K year P3 līmenim līdz $306K year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības pakete kopā ir $218K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Workday kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$194K
$149K
$40K
$5K
P4
$306K
$194K
$92.3K
$20.3K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Workday uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai Workday, ir gada kopējā atlīdzība $312,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Workday Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir $230,000.

