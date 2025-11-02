Uzņēmumu katalogs
Workday
Workday Produkta dizaina menedžeris Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Workday kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Workday uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaina menedžeris pozīcijai Workday in Denmark, ir gada kopējā atlīdzība DKK 1,758,552. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Workday Produkta dizaina menedžeris pozīcijai in Denmark, ir DKK 1,211,775.

