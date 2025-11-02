Uzņēmumu katalogs
Workday
Workday Elektroenerģētikas inženieris Algas

Vidējā Elektroenerģētikas inženieris kopējā atlīdzība in United States Workday svārstās no $87.6K līdz $119K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Workday kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$93.7K - $113K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$87.6K$93.7K$113K$119K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Workday uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Elektroenerģētikas inženieris pozīcijai Workday in United States, ir gada kopējā atlīdzība $119,480. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Workday Elektroenerģētikas inženieris pozīcijai in United States, ir $87,550.

