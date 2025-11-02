Uzņēmumu katalogs
Workday
Workday Datu zinātnieks Algas

Datu zinātnieks atlīdzība in United States Workday svārstās no $130K year P2 līmenim līdz $284K year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $295K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Workday kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Data Scientist II
$130K
$111K
$19K
$0
P3
Data Scientist III
$207K
$136K
$58K
$13.3K
P4
Senior Data Scientist
$284K
$187K
$83.5K
$12.6K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Workday uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Workday in United States, ir gada kopējā atlīdzība $363,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Workday Datu zinātnieks pozīcijai in United States, ir $280,000.

Citi resursi