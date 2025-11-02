Uzņēmumu katalogs
Workday
Workday Vadības inženieris Algas

Vidējā Vadības inženieris kopējā atlīdzība in Ireland Workday svārstās no €121K līdz €173K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Workday kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€139K - €163K
Ireland
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€121K€139K€163K€173K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Workday uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības inženieris pozīcijai Workday in Ireland, ir gada kopējā atlīdzība €173,095. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Workday Vadības inženieris pozīcijai in Ireland, ir €121,314.

Citi resursi