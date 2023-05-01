Uzņēmumu katalogs
WisdomTree
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

WisdomTree Algas

WisdomTree algas svārstās no $85,570 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $338,300 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem WisdomTree. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Administratīvais asistents
$85.6K
Biznesa analītiķis
$151K
Datu analītiķis
$87.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Produkta vadītājs
$338K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots WisdomTree, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $338,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots WisdomTree, ir $119,093.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta WisdomTree

Saistītie uzņēmumi

  • Spotify
  • Flipkart
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi