Uzņēmumu katalogs
Wildlife Studios
Wildlife Studios Algas

Wildlife Studios algas svārstās no $19,813 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $767,820 Produkta dizaina vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Wildlife Studios. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programmatūras inženieris
Median $19.8K

Videospēļu programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $108K
Biznesa analītiķis
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Datu analītiķis
$39.5K
Datu zinātnieks
$177K
Produkta dizainers
$23.2K
Produkta dizaina vadītājs
$768K
Produkta vadītājs
$26.1K
Programmu vadītājs
$105K
Projektu vadītājs
$130K
Personāla atlases speciālists
$22.3K
Risinājumu arhitekts
$23.1K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Wildlife Studios, ir Produkta dizaina vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $767,820. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Wildlife Studios, ir $41,538.

