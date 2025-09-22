Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in Brazil WEX svārstās no R$118K year Software Engineer II līmenim līdz R$168K year Software Engineer III līmenim. Mediānā year atlīdzības in Brazil pakete kopā ir R$153K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu WEX kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā WEX?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai WEX in Brazil, ir gada kopējā atlīdzība R$198,930. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots WEX Programmatūras inženieris pozīcijai in Brazil, ir R$154,969.

