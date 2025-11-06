Uzņēmumu katalogs
Western Union Programmatūras inženieris Algas Pune Metropolitan Region

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Pune Metropolitan Region pakete Western Union kopā ir ₹1.85M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Western Union kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Kopā gadā
₹1.85M
Līmenis
Junior
Pamatalga
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Western Union?
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Western Union in Pune Metropolitan Region, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,030,526. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Western Union Programmatūras inženieris pozīcijai in Pune Metropolitan Region, ir ₹1,846,136.

