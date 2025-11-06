Uzņēmumu katalogs
Western Union
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

  • India

Western Union Datu zinātnieks Algas India

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in India pakete Western Union kopā ir ₹2.72M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Western Union kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Kopā gadā
₹2.72M
Līmenis
-
Pamatalga
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹210K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Western Union in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,262,392. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Western Union Datu zinātnieks pozīcijai in India, ir ₹2,514,287.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Western Union

Saistītie uzņēmumi

  • Snap
  • Spotify
  • Facebook
  • Apple
  • Pinterest
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi