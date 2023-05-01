Uzņēmumu katalogs
WEKA
WEKA Algas

WEKA algas svārstās no $145,884 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $323,375 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem WEKA. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $146K
Biznesa attīstība
$323K
Pārdošana
$225K

Programmatūras inženierijas vadītājs
$322K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots WEKA, ir Biznesa attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $323,375. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots WEKA, ir $273,905.

