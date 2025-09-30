Uzņēmumu katalogs
Waze Programmatūras inženieris Algas Warsaw Metropolitan Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Warsaw Metropolitan Area pakete Waze kopā ir PLN 55.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Waze kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kopā gadā
PLN 55.2K
Līmenis
hidden
Pamatalga
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonuss
PLN 0
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Waze?

PLN 160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Waze in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 96,234. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waze for the Programmatūras inženieris role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 55,200.

