Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
  • Algas
  • Tehnisko programmu vadītājs

  • Visas Tehnisko programmu vadītājs algas

  • San Francisco Bay Area

Waymo Tehnisko programmu vadītājs Algas San Francisco Bay Area

Tehnisko programmu vadītājs atlīdzība in San Francisco Bay Area Waymo svārstās no $254K year L4 līmenim līdz $443K year L6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $495K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Waymo kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
WMU

Waymo uzņēmumā WMUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Самый высокий пакет вознаграждения для Tehnisko programmu vadītājs в Waymo in San Francisco Bay Area составляет $515,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Waymo для позиции Tehnisko programmu vadītājs in San Francisco Bay Area составляет $313,000.

