Waymo Programmatūras inženierijas vadītājs Algas San Francisco Bay Area

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete Waymo kopā ir $950K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Waymo kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Kopā gadā
$950K
Līmenis
L7
Pamatalga
$350K
Stock (/yr)
$500K
Bonuss
$100K
Gadi uzņēmumā
9 Gadi
Darba pieredze
11 Gadi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
WMU

Waymo uzņēmumā WMUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai Waymo in San Francisco Bay Area, ir gada kopējā atlīdzība $1,114,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Waymo Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in San Francisco Bay Area, ir $926,500.

