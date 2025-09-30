Programmatūras inženieris atlīdzība in San Francisco Bay Area Waymo svārstās no $234K year L3 līmenim līdz $900K year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete kopā ir $355K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Waymo kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Waymo uzņēmumā WMUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
WMUs are Waymo's version of RSUs
