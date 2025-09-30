Uzņēmumu katalogs
Waymo
Waymo Programmatūras inženieris Algas Poland

Programmatūras inženieris atlīdzība in Poland Waymo svārstās no PLN 80.1K year L3 līmenim līdz PLN 97.1K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Poland pakete kopā ir PLN 87K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Waymo kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L3
(Iesācēju līmenis)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

PLN 160K

Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
WMU

Waymo uzņēmumā WMUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Iekļautie amati

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Sistēmu inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Waymo in Poland, ir gada kopējā atlīdzība PLN 112,939. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Waymo Programmatūras inženieris pozīcijai in Poland, ir PLN 87,756.

