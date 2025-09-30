Uzņēmumu katalogs
Waymo
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta vadītājs

  • Visas Produkta vadītājs algas

  • San Francisco Bay Area

Waymo Produkta vadītājs Algas San Francisco Bay Area

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in San Francisco Bay Area pakete Waymo kopā ir $418K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Waymo kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Kopā gadā
$418K
Līmenis
L5
Pamatalga
$233K
Stock (/yr)
$150K
Bonuss
$35K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Waymo?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
WMU

Waymo uzņēmumā WMUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

The highest paying salary package reported for a Produkta vadītājs at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $575,791. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Produkta vadītājs role in San Francisco Bay Area is $393,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Waymo

Saistītie uzņēmumi

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi