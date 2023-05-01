Uzņēmumu katalogs
Walker & Dunlop
Walker & Dunlop Algas

Walker & Dunlop algas svārstās no $70,350 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $310,440 Datu zinātnes menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Walker & Dunlop. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/23/2025

Datu zinātnes menedžeris
$310K
Finanšu analītiķis
$219K
Programmatūras inženieris
$70.4K

Programmatūras inženierijas menedžeris
$173K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Walker & Dunlop, ir Datu zinātnes menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $310,440. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Walker & Dunlop, ir $196,180.

