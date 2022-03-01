Uzņēmumu katalogs
VVDN Technologies
VVDN Technologies Algas

VVDN Technologies algas svārstās no $1,172 kopējā atlīdzībā gadā Aparatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $122,400 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem VVDN Technologies. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/13/2025

Programmatūras inženieris
Median $100K
Aparatūras inženieris
$1.2K
Produkta dizaineris
$4.6K

Produkta menedžeris
$122K
Risinājumu arhitekts
$39.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots VVDN Technologies, ir Produkta menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $122,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots VVDN Technologies, ir $39,689.

