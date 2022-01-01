Uzņēmumu katalogs
VTS
VTS Algas

VTS algas svārstās no $88,200 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $850,944 Personāla atlases speciālists augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
Median $115K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $155K
Produkta dizaineris
Median $92K

Produkta menedžeris
Median $116K
Biznesa analītiķis
$88.2K
Klientu apkalpošana
$118K
Klientu veiksme
$179K
Datu zinātnieks
$161K
Aparatūras inženieris
$107K
Projektu menedžeris
$114K
Personāla atlases speciālists
$851K
Pārdošana
$189K
Pārdošanas inženieris
$161K
Kiberdrošības analītiķis
$116K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

VTS uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots VTS, ir Personāla atlases speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $850,944. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots VTS, ir $116,920.

