Uzņēmumu katalogs
VTEX
VTEX Algas

VTEX algas svārstās no $30,845 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $215,070 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem VTEX. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/13/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Vadības konsultants
$84.1K
Mārketings
$80.2K

Produkta dizaineris
$51.6K
Produkta menedžeris
$60K
Pārdošana
$215K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$212K
Risinājumu arhitekts
$66.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots VTEX, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $215,070. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots VTEX, ir $66,455.

