VTB Algas

VTB algas svārstās no $23,780 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $165,340 Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem VTB. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $41.3K

Backend programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

Datu zinātnieks
Median $32.8K
Risinājumu arhitekts
Median $83.8K

Produkta dizainers
Median $44.9K
Projektu vadītājs
Median $40.3K
Biznesa analītiķis
Median $41.1K
Produkta vadītājs
Median $54K
Datu analītiķis
$23.8K
Finanšu analītiķis
$44.9K
Cilvēkresursi
$89.8K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$165K
Mārketings
$52.7K
Pārdošana
$34.1K
Tehnisko programmu vadītājs
$128K
Riska kapitāla investoris
$117K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots VTB, ir Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $165,340. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots VTB, ir $44,919.

