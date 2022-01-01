Uzņēmumu katalogs
Volvo Car
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Volvo Car Algas

Volvo Car algas svārstās no $4,814 kopējā atlīdzībā gadā Tehniskais rakstnieks zemākajā līmenī līdz $201,000 Biznesa operācijas augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Volvo Car. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $66.3K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $71.1K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Datu zinātnieks
Median $64K
Grāmatvedis
$24.1K
Biznesa operācijas
$201K
Biznesa analītiķis
$82.6K
Datu analītiķis
$58.7K
Aparatūras inženieris
$22.6K
Rūpniecības dizainers
$5.9K
Mārketings
$52.6K
Mehānikas inženieris
$24.9K
Produkta dizainers
$83K
Personāla atlases speciālists
$90.2K
Risinājumu arhitekts
$69K
Tehniskais rakstnieks
$4.8K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Volvo Car, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Volvo Car, ir $65,187.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Volvo Car

Saistītie uzņēmumi

  • Arrival
  • SIXT
  • Truecaller
  • Fisker
  • General Motors
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi