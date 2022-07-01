Uzņēmumu katalogs
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Algas

Voloridge Investment Management algas svārstās no $78,499 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $489,600 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Voloridge Investment Management. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/17/2025

Programmatūras inženieris
Median $200K
Datu analītiķis
$78.5K
Datu zinātnes vadītājs
$490K

Datu zinātnieks
$248K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Voloridge Investment Management, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $489,600. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Voloridge Investment Management, ir $224,176.

